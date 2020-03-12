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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T17:52+0300
https://ria.ru/20200312/1568507330.html
Эксперт прокомментировала поправки по президентским срокам
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1036x0_80_0_0_8138e204bff9592629b1d3b8158e2d31.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировала поправки по президентским срокам

17:52 12.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 12 мар - РИА Новости. Отказ Конституционного суда бывшему президенту РФ Борису Ельцину в 1998 году баллотироваться на новый президентский срок нельзя сравнивать с предложением депутата Валентины Терешковой участвовать Владимиру Путину в выборах главы государства в 2024 году, считает сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Ранее в ходе общения с журналистами пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову напомнили о ситуации 1998 года, когда КС запретил Борису Ельцину баллотироваться на новый президентский срок, указав, что принятие конституции в 1993 году не прервало его первый срок. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разъяснил суть поправки в Конституцию РФ о президентских сроках: он отметил, что она коснется только действующего сейчас президента, а сравнивать данную ситуацию с 1998 годом, когда Конституционный суд уже рассматривал вопрос о президентских сроках Бориса Ельцина, некорректно.
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"В эпоху турбулентности, внешних вызовов нам как никогда важна и та поправка которая была включена ... где говорится о сроках и избрании главы государства. Есть определенная дискуссия по поводу того, что в свое время президент Борис Ельцин обращался в 1998 году в Конституционный суд по поводу толкования этой нормы, но сейчас абсолютно иная юридическая ситуация. Тогда Конституционный суд давал толкование той редакции - части 3 статьи 81. Сейчас в эту норму внесли изменения", - рассказала Хабриева журналистам.
Так, сопредседатель рабочей группы разъяснила, что в действующих поправках к Конституции РФ предлагается убрать слово "подряд в части 3 статьи 81", а это, по ее словам, имеет уже новый конституционно-правовой смысл. Хабриева подчеркнула, что, помимо этого, принципиальным отличием является новая часть - 3.1 статьи 81, которая позволяет баллотироваться действующему президенту в следующих выборах.
"Надо сказать, что то решение (Конституционного суда относительно обнуления сроков Ельцина - ред.) неприменимо (сегодня-ред.) еще и по той причине, что то решение толковало также еще заключительные и переходные положения конституции 1993 года. Там никаких оговорок не было. Если помните, речь шла о возможности учета в качестве первого срока президента Ельцина до принятия конституции 1993 года. Поскольку оговорок не было, этот срок был засчитан как первый срок при определении двух сроков для одного лица. То, что касается нынешней ситуации, то сейчас эта оговорка есть в переходных положениях, которая определяет вступление в силу поправки конституции, которая была принята Федеральным собранием 11 марта", - заключила Хабриева.
Сопредседатель рабочей группы напомнила, что эта поправка будет проходить через общероссийское голосование граждан. И только по его результатам поправка вступит в силу, заключила Хабриева.
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Вчера, 15:56Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюТалия ХабриеваКонституция РФВладимир ПутинБорис ЕльцинПолитика
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