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2020-03-12T17:51+0300
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Little Big не ожидали, что будут участвовать в Евровидении
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РИА Новости

Little Big не ожидали, что будут участвовать в Евровидении

17:51 12.03.2020
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© YouTube канал "Little Big"Стоп-кадр клипа на песню "GO BANANAS " группы "LITTLE BIG"
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
© YouTube канал "Little Big"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группа Little Big отправила заявку на международный конкурс "Евровидение" "по приколу", совершенно не ожидая, что их выберут, рассказали музыканты в эфире радиостанции "Европа плюс" в четверг.
"2 марта нам сказали, что мы едем, мы не ожидали, мы по приколу отправили заявку... Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля", - рассказал солист группы Little Big Илья Прусикин.
По его словам трек песни, которую они будут исполнять на конкурсе, группа писала не для "Евровидения", а для альбома. Всего за неделю - до 9 марта им нужно было подготовить клип, так что спать музыкантам практически совсем не пришлось.
Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили ранее в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
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Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Текущий состав участников - четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
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КультураЕвровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigЕвровидениеРоттердамНидерландыВ мире
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