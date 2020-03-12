Little Big не ожидали, что будут участвовать в Евровидении

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Группа Little Big отправила заявку на международный конкурс "Евровидение" "по приколу", совершенно не ожидая, что их выберут, рассказали музыканты в эфире радиостанции "Европа плюс" в четверг.
"2 марта нам сказали, что мы едем, мы не ожидали, мы по приколу отправили заявку... Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля", - рассказал солист группы Little Big Илья Прусикин.
По его словам трек песни, которую они будут исполнять на конкурсе, группа писала не для "Евровидения", а для альбома. Всего за неделю - до 9 марта им нужно было подготовить клип, так что спать музыкантам практически совсем не пришлось.
Группа Little Big выступит на Евровидении в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек, сообщили ранее в пресс-службе Газпром-Медиа Радио со ссылкой на эфир радио Energy, в котором музыканты приняли участие 12 марта. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что премьера песни Little Big, которая представит Россию на конкурсе "Евровидение-2020", состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
Евровидение-2020 должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Текущий состав участников - четыре исполнителя: Илья (Ильич) Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.