В Северной Осетии депутаты одобрили поправки в Конституцию

ПЯТИГОРСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Северной Осетии большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции РФ : "за" проголосовали 53 парламентария, двое воздержались, сообщили РИА Новости в заксобрании.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Из 55 зарегистрировавшихся депутатов "за" проголосовали 53 человека, двое воздержались", - отметили в парламенте.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.