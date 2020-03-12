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Пресс-конференция о ситуации на нефтяном рынке
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РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации на нефтяном рынке

17:51 12.03.2020
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18 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия ШАФРАНИКА, посвященная ситуации на нефтяном рынке.
Недостигнутая договоренность по сделке ОПЕК+ спровоцировала падение мировых цен на нефть почти на треть. Как сейчас оценивается ситуация на рынке в целом? Можно ли предсказывать дальнейшие перемены? Каковы прогнозы, волатильность и структурные изменения рынков энергоресурсов?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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