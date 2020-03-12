В Подмосковье запретят мероприятия с участием более пяти тысяч человек

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области постановляю... Запретить с 13.03.2020 проведение на территории Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек", - говорится в документе, подписанном Воробьевым.

Кроме того, организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек рекомендовано воздержаться от их проведения на территории Московской области с 13 марта. Также организаторам подобных мероприятий с пятницы рекомендовано уведомлять об их проведении управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.