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В Подмосковье запретят мероприятия с участием более пяти тысяч человек
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РИА Новости

В Подмосковье запретят мероприятия с участием более пяти тысяч человек

17:50 12.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЛюди на улице
Люди на улице
© РИА Новости / Максим Блинов
Люди на улице. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Все массовые и спортивные мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек с 13 марта на территории Московской области будут запрещены, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области постановляю... Запретить с 13.03.2020 проведение на территории Московской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек", - говорится в документе, подписанном Воробьевым.
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Кроме того, организаторам спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек рекомендовано воздержаться от их проведения на территории Московской области с 13 марта. Также организаторам подобных мероприятий с пятницы рекомендовано уведомлять об их проведении управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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