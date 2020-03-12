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В Барселоне закроют собор Саграда Фамилия для посещения
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РИА Новости

В Барселоне закроют собор Саграда Фамилия для посещения

17:47 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Собор Святого Семейства в Барселоне
 Собор Святого Семейства в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Собор Святого Семейства в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Собор Святого Семейства в Барселоне будет закрыт для посещения с пятницы и на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе собора.
"Мы закрываем с пятницы. Будут также приостановлены все строительные работы", - сообщила представитель пресс-службы. Она затруднилась сказать, до какого именно времени продолжатся эти меры.
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Ранее руководство храма Святого Семейства объявило о введении в четверг ограничительных мер для посетителей в связи со вспышкой коронавируса: в соборе одновременно могут находиться не более тысячи человек
По официальным данным, почти три тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, сообщило министерство здравоохранения страны в четверг. Больше всего заболевших в Мадриде - 1388 человек, скончались 56 человек.
Накануне министерство культуры объявило о закрытии всех крупнейших музеев и культурных центров испанской столицы, включая музей Прадо и музей королевы Софии.
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Коронавирус выявлен у члена испанского правительства, министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас на карантине. Проверку пройдут все члены правительства. Коронавирус выявлен также у трех членов парламента, пленарные заседания обеих палат отменены на ближайшие две недели. Отменены занятия в школах и институтах в ряде регионах страны, включая Мадрид, Каталонию, Страну басков и Галисию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИспанияВ мире
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