В Барселоне закроют собор Саграда Фамилия для посещения

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Собор Святого Семейства в Собор Святого Семейства в Барселоне будет закрыт для посещения с пятницы и на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе собора.

"Мы закрываем с пятницы. Будут также приостановлены все строительные работы", - сообщила представитель пресс-службы. Она затруднилась сказать, до какого именно времени продолжатся эти меры.

Ранее руководство храма Святого Семейства объявило о введении в четверг ограничительных мер для посетителей в связи со вспышкой коронавируса: в соборе одновременно могут находиться не более тысячи человек

По официальным данным, почти три тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании , 84 из них скончались, сообщило министерство здравоохранения страны в четверг. Больше всего заболевших в Мадриде - 1388 человек, скончались 56 человек.

Накануне министерство культуры объявило о закрытии всех крупнейших музеев и культурных центров испанской столицы, включая музей Прадо и музей королевы Софии.

Коронавирус выявлен у члена испанского правительства, министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас на карантине. Проверку пройдут все члены правительства. Коронавирус выявлен также у трех членов парламента, пленарные заседания обеих палат отменены на ближайшие две недели. Отменены занятия в школах и институтах в ряде регионах страны, включая Мадрид, Каталонию, Страну басков и Галисию.