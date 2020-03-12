В Новгородской области два ребенка утонули в водоеме

"Предварительно установлено, 12 марта в деревне Перелучи Боровичского района двое одноклассников не вернулись со школы домой. Спустя некоторое время тела детей обнаружили в местном водоеме. По предварительным данным, дети погибли от утопления", - говорится в сообщении.