В Новгородской области два ребенка утонули в водоеме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели двух девятилетних мальчиков, тела которых обнаружены в водоеме в Новгородской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"Предварительно установлено, 12 марта в деревне Перелучи Боровичского района двое одноклассников не вернулись со школы домой. Спустя некоторое время тела детей обнаружили в местном водоеме. По предварительным данным, дети погибли от утопления", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту гибели детей проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причины смерти детей.
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