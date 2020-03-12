Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T17:47+0300
https://ria.ru/20200312/1568506852.html
В Новгородской области два ребенка утонули в водоеме
https://cdn25.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:21:2640:1505_1036x0_80_0_0_0de135cc62244e50bc46ebbe69c45c9b.jpg
РИА Новости

В Новгородской области два ребенка утонули в водоеме

17:47 12.03.2020
1106
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета РФ
Автомобиль Следственного Комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели двух девятилетних мальчиков, тела которых обнаружены в водоеме в Новгородской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"Предварительно установлено, 12 марта в деревне Перелучи Боровичского района двое одноклассников не вернулись со школы домой. Спустя некоторое время тела детей обнаружили в местном водоеме. По предварительным данным, дети погибли от утопления", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту гибели детей проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причины смерти детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 февраля, 13:41
В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей
1101921
Обсудить 0
Боровичский районНовгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Подозреваемая в убийстве ребенка жительница Казани в суде
В Казани арестовали женщину, пытавшуюся убить двух сыновей
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Волгоградской области двое заключенных умерли после пожара
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове нашли тело новорожденной девочки у заброшенного сарая
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве мужчина воровал телефоны у спящих пассажиров МЦК
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
СК исключил версию ДТП в деле о гибели девочки в Тамбовской области
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
Московский суд оштрафовал BBC World News второй раз
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
С Пулково взыскали 322 тысячи рублей, забытые пассажиркой в VIP-зале
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Статуя Фемиды
Суд взыскал штраф с хирурга из Сочи, по вине которого умер пациент
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса
Генерал Андрей Власов
В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов
Суд начнет рассмотрение дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова 25 марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
Лента новостейМолния