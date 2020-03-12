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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-12T17:46+0300
https://ria.ru/20200312/1568506793.html
Госсобрание Мордовии поддержало поправки в Конституцию
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РИА Новости

Госсобрание Мордовии поддержало поправки в Конституцию

17:46 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Депутаты государственного собрания  Мордовии  на заседании в четверг большинством голосов поддержали закон о поправке в Конституцию РФ.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"Депутаты одобрили поправки в конституцию. Из 38 присутствовавших 36 проголосовали за, 2 воздержались", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого СФ вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Андрей Клишас
Вчера, 13:36Голосование по поправкам в Конституцию
Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
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