Госсобрание Мордовии поддержало поправки в Конституцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Депутаты государственного собрания Депутаты государственного собрания Мордовии на заседании в четверг большинством голосов поддержали закон о поправке в Конституцию РФ

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Депутаты одобрили поправки в конституцию. Из 38 присутствовавших 36 проголосовали за, 2 воздержались", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Предусмотрено, что закон о поправке в Конституцию РФ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого СФ вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.