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2020-03-12T21:11+0300
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"Союзмультфильм" планирует создать сериал про медвежонка Умку
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РИА Новости

"Союзмультфильм" планирует создать сериал про медвежонка Умку

21:10 12.03.2020 (обновлено: 21:11 12.03.2020)
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© СоюзмультфильмМультфильм "Умка"
Мультфильм Умка
© Союзмультфильм
МОСКВА, 12 марта - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует выпустить сериал про приключения белого медвежонка Умки, в котором будет 26 эпизодов, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Мы будем делать продолжение Умки, уже решенный вопрос. Проект разрабатываем. Сейчас ищем партнера и готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование", — рассказала Слащева на пресс-конференции.

В декабре прошлого года "Союзмультфильм" представил новую часть трилогии мультика про медвежонка спустя 50 лет после премьеры первой части.
Мультфильм "Умка" режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев. Он отразил в ней любовь к своей маме, погибшей во времена Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлиана СлащеваСоюзмультфильмЛенинград
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