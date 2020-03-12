"Союзмультфильм" планирует создать сериал про медвежонка Умку

МОСКВА, 12 марта - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует выпустить сериал про приключения белого медвежонка Умки, в котором будет 26 эпизодов, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
"Мы будем делать продолжение Умки, уже решенный вопрос. Проект разрабатываем. Сейчас ищем партнера и готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование", — рассказала Слащева на пресс-конференции.
В декабре прошлого года "Союзмультфильм" представил новую часть трилогии мультика про медвежонка спустя 50 лет после премьеры первой части.
Мультфильм "Умка" режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев. Он отразил в ней любовь к своей маме, погибшей во времена Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.