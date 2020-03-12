В Москве мужчина воровал телефоны у спящих пассажиров МЦК

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали злоумышленника, который воровал мобильные телефоны у спящих пассажиров Транспортные полицейские задержали злоумышленника, который воровал мобильные телефоны у спящих пассажиров МЦК , сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на станции МЦК злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался 20-летний гражданин Республики Кыргызстан", - говорится в сообщении ведомства.

Обрабатывая записи камер видеонаблюдения, полицейские заметили, что некий гражданин идет по вагону, обращая внимание на уснувшего в наушниках пассажира. После, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, преступник отсоединяет телефон от провода и кладет в свой карман, покидая состав.

Злоумышленник, по словам ведомства, приехал в столицу не так давно и устроился сварщиком на одну из строек Подмосковья , однако потом решил добывать деньги криминальным путем.