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2020-03-12T17:41+0300
https://ria.ru/20200312/1568506376.html
В Москве мужчина воровал телефоны у спящих пассажиров МЦК
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РИА Новости

В Москве мужчина воровал телефоны у спящих пассажиров МЦК

17:41 12.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали злоумышленника, который воровал мобильные телефоны у спящих пассажиров МЦК, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на станции МЦК злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался 20-летний гражданин Республики Кыргызстан", - говорится в сообщении ведомства.
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Обрабатывая записи камер видеонаблюдения, полицейские заметили, что некий гражданин идет по вагону, обращая внимание на уснувшего в наушниках пассажира. После, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, преступник отсоединяет телефон от провода и кладет в свой карман, покидая состав.
Злоумышленник, по словам ведомства, приехал в столицу не так давно и устроился сварщиком на одну из строек Подмосковья, однако потом решил добывать деньги криминальным путем.
Задержанного подозревают в совершении краж трех гаджетов у спящих пассажиров. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, добавили в ведомстве.
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