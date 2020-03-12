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Депутаты Ивановской облдумы поддержали пакет поправок к Конституции
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РИА Новости

Депутаты Ивановской облдумы поддержали пакет поправок к Конституции

17:41 12.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Ивановской областной думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов поддержали пакет поправок к конституции, сообщает региональный парламент. 17 депутатов проголосовали за, трое – против, пять – воздержались.
Закон о поправках в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
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Накануне внеочередного заседания Ивановской облдумы состоялись заседания всех фракций и комитета по государственному строительству, законности и местному самоуправлению. Из 25 проголосовавших на заседании депутатов 17 проголосовали за, трое - против, и пять воздержались.
По словам спикера облдумы Марины Дмитриевой, областные депутаты внимательно следили за работой над поправками, поэтому смогли оперативно принять решение об оценке важнейшего для страны документа.
"Считаем, что вносимые поправки расширяют и конкретизируют социальные гарантии граждан, а значит, полнее раскрывают социальный характер нашего государства", – подчеркнула Дмитриева, напомнив, что среди новшеств – оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже одного раза в год, индексация социальных пособий.
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Вчера, 17:31Голосование по поправкам в Конституцию
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Также, по ее мнению, поправки к конституции оптимизируют систему государственной власти, делают ее более сбалансированной. "Новое распределение полномочий при принятии важных политических решений гарантируют их стабильность и качество", – добавила Дмитриева.
Она пояснила, что глава государства будет по-прежнему обладать всей полнотой власти, но теперь для вступления в силу некоторых особо важных решений понадобится ратификация другой ветви власти. Например, если состав правительства по-прежнему будет формировать президент, то утверждать – Госдума. "Все это в целом создает условия для уверенного, поступательного развития России на длительную историческую перспективу", – заключила спикер облдумы.
Заседание Государственной Думы РФ
11 марта, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
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Конституция РФГосдума РФИвановская областная ДумаПолитика
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