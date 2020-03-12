Депутаты Ивановской облдумы поддержали пакет поправок к Конституции

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты Депутаты Ивановской областной думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов поддержали пакет поправок к конституции, сообщает региональный парламент. 17 депутатов проголосовали за, трое – против, пять – воздержались.

Закон о поправках в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Накануне внеочередного заседания Ивановской облдумы состоялись заседания всех фракций и комитета по государственному строительству, законности и местному самоуправлению. Из 25 проголосовавших на заседании депутатов 17 проголосовали за, трое - против, и пять воздержались.

По словам спикера облдумы Марины Дмитриевой, областные депутаты внимательно следили за работой над поправками, поэтому смогли оперативно принять решение об оценке важнейшего для страны документа.

"Считаем, что вносимые поправки расширяют и конкретизируют социальные гарантии граждан, а значит, полнее раскрывают социальный характер нашего государства", – подчеркнула Дмитриева, напомнив, что среди новшеств – оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже одного раза в год, индексация социальных пособий.

Также, по ее мнению, поправки к конституции оптимизируют систему государственной власти, делают ее более сбалансированной. "Новое распределение полномочий при принятии важных политических решений гарантируют их стабильность и качество", – добавила Дмитриева.