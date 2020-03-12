В Тверской области депутаты поддержали закон о поправках в Конституцию

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Тверской области большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ , сообщает региональный парламент.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

В четверг состоялось внеочередное заседание заксобрания Тверской области. Из 39 депутатов 36 проголосовали за принятие пакета поправок, один против и двое воздержались.

"Сегодня депутаты законодательного собрания Тверской области поддержали закон о поправках в конституцию. Это крайне важно и своевременно. Но, безусловно, главное слово остается за жителями нашей области. Именно они 22 апреля в ходе голосования должны высказать своё отношение к поправкам", - заявил председатель регионального парламента Сергей Голубев.

Он подчеркнул, что каждый депутат присоединится к разъяснительной работе по организации всенародного голосования, будет детально рассказывать населению о том, какие изменения внесены в основной закон страны.

"Вся информация о предстоящем 22 апреля мероприятии в обязательном порядке и на постоянной основе должна доноситься до избирателей на мероприятиях, встречах в округах, приёмах граждан", - отметил Голубев.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.