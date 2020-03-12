В Орловской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

БРЯНСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Орловского областного совета в четверг на внеочередном заседании поддержали закон о поправке к Депутаты Орловского областного совета в четверг на внеочередном заседании поддержали закон о поправке к Конституции РФ , о своей поддержке документа заявили 34 парламентария, воздержались пятеро, сообщили в региональном заксобрании.

"Голоса парламентариев распределились следующим образом: 34 депутата — "за", 5 — "воздержались", 0 — "против", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фракция "Единая Россия" приняла консолидированное решение — поддержать предложенные поправки в Конституцию. "Фракция считает, что принятие предложенных поправок позволит укрепить суверенитет нашей страны, закрепить социальные гарантии для наших граждан, будет способствовать развитию политической системы, в том числе путём усиления роли парламента", - приводятся в сообщении слова руководителя фракции "Единая Россия" Михаила Вдовина.

Отмечается, что фракция КПРФ при голосовании за поправки в Конституцию приняла решение воздержаться. "Вместе с тем, считаю важным отметить, что данное решение — вынужденное и продиктовано оно именно нежеланием голосовать пакетом за все поправки. Хотя среди них и те, которые мы могли бы поддержать", - пояснил руководитель фракции КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов Вячеслав Морозов.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.