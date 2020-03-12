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В Румынии подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Румынии подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом

17:37 12.03.2020
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© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, RomaniaСкорая помощь в Румынии
Скорая помощь в Румынии
© Фото : IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Скорая помощь в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Румынии заявило, что по состоянию на четверг в стране зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19.
"На сегодняшний день, 12 марта, на национальном уровне были подтверждены 48 случаев заражения граждан вирусом COVID-19. Из 48 человек ... шесть выздоровели и были выписаны", - сообщили в четверг в пресс-службе минздрава.
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Минздрав отмечает, что под карантином в лечебных учреждениях находятся 1450 человек, еще около 13 тысяч человек находятся в самоизоляции.
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что по возвращению из Италии, Китая и Южной Кореи в Румынию они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРумынияКитайИталияВ мире
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