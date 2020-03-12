В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса

"Пациента с признаками COVID-19 привезли в больницу на автомобиле скорой помощи с использованием изолирующих носилок, бригада "скорой" была в необходимых средствах защиты. Сейчас проводится повторное обследование пациента, уточняется диагноз. Полученные пробы будут отправлены в научный центр в Новосибирск", — указали в ведомстве.