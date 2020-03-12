Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T17:35+0300
https://ria.ru/20200312/1568505974.html
В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136510_0:238:3072:1966_1036x0_80_0_0_9f632d50a7ae1aae7dff27a399c9b124.jpg
РИА Новости

В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса

17:35 12.03.2020
1881
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Медики Пермского края доставили в больницу первого пациента с признаками коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Пермяк помещен в изолированную палату местной инфекционной больницы. Известно, что во вторник он вернулся из Франции.
Биологически активные добавки
Вчера, 17:10
Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
"Пациента с признаками COVID-19 привезли в больницу на автомобиле скорой помощи с использованием изолирующих носилок, бригада "скорой" была в необходимых средствах защиты. Сейчас проводится повторное обследование пациента, уточняется диагноз. Полученные пробы будут отправлены в научный центр в Новосибирск", — указали в ведомстве.
В министерстве добавили, что вместе с сотрудниками Роспотребнадзора медики определяют людей, с которыми контактировал попавший в больницу пермяк. "К ним будут применены меры в зависимости от диагноза пациента", — добили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
Вчера, 13:34
Эксперт оценил эффективность мер против коронавируса в России
131600
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Медицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Подмосковья призвали перейти на дистанционную работу
Биологически активные добавки
Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
В штабе рассказали, как выявили заразившихся коронавирусом в России
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
Эксперт оценил эффективность мер против коронавируса в России
Пустой пляж в Дубае
В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Подмосковье введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Оперштаб установил контактировавших с новыми заболевшими коронавирусом
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
С Пулково взыскали 322 тысячи рублей, забытые пассажиркой в VIP-зале
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
На Кубани рассказали о состоянии пациента с коронавирусом
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве могут усилить требования об ограничении массовых мероприятий
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
Лента новостейМолния