В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса

ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Медики Пермского края доставили в больницу первого пациента с признаками коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Пермяк помещен в изолированную палату местной инфекционной больницы. Известно, что во вторник он вернулся из Франции.
"Пациента с признаками COVID-19 привезли в больницу на автомобиле скорой помощи с использованием изолирующих носилок, бригада "скорой" была в необходимых средствах защиты. Сейчас проводится повторное обследование пациента, уточняется диагноз. Полученные пробы будут отправлены в научный центр в Новосибирск", — указали в ведомстве.
В министерстве добавили, что вместе с сотрудниками Роспотребнадзора медики определяют людей, с которыми контактировал попавший в больницу пермяк. "К ним будут применены меры в зависимости от диагноза пациента", — добили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.