В Курской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Депутаты курской областной думы в четверг на внеочередном заседании поддержали закон о поправке к Конституции РФ , за документ проголосовали 34 парламентария, воздержались трое, сообщает региональное заксобрание.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Представители фракции КПРФ выступили с критическими замечаниями в адрес принятых Федеральным собранием поправок и объявили, что при голосовании воздержатся. Депутаты от фракции ЛДПР высказались в поддержку внесённых в Конституцию изменений. Парламентарии, представляющие партию "Единая Россия", тоже призвали их поддержать. В результате федеральный закон был одобрен при 34 голосах "за", 0 — "против" и трех воздержавшихся", - говорится в сообщении.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.