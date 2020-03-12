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https://ria.ru/20200312/1568505812.html
Британия выделит 500 тысяч фунтов на борьбу с мифами о коронавирусе
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РИА Новости

Британия выделит 500 тысяч фунтов на борьбу с мифами о коронавирусе

17:31 12.03.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с дезинформацией, связанной с коронавирусом, в мире, говорится в переданном в РИА Новости сообщении министерства по международному развитию.
"Опасные мифы о коронавирусе, мешающие всемирной борьбе с болезнью, будут развеиваться с помощью новой инициативы, поддерживаемой Великобританией. Помощь от министерства по международному развитию будет направлена на борьбу с дезинформацией в юго-восточной Азии и Африке, которая затем распространяется по всему миру, а также на то, чтобы переадресовывать людей к правильным рекомендациям, помогающим распространению вируса", - говорится в сообщении.
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В качестве примеров "опасных мифов" ведомство приводит советы пить хлорку, а также втирать в кожу горчицу и чеснок.
"Такие вещи влекут за собой серьезный риск для здоровья и способны ускорить распространение вируса, отвлекая людей от принятия простых и практичных профилактических мер, таких как мытье рук", - отмечает министерство.
"Поддержка в размере 500 тысяч фунтов стерлингов пойдет на инициативу Humanitarian-to-Humanitarian (H2H), которая обладает широким опытом борьбы с распространением дезинформации во время эпидемий, например, после вспышки Эболы в 2015 году", - говорится в сообщении.
В рамках инициативы также будет осуществляться поддержка региональных журналистов, помогающих в распространении верной информации о вирусе, "Переводчиков без границ", отслеживающих ложную информацию на разных языках и переводящих информацию ВОЗ, и Evidence Aid, ежедневно пополняющей базу данных об исследованиях болезней.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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