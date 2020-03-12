В Калининградской области около 60 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 60 тысяч человек в в Калининградской области остались без электроснабжения после отключения электросети из-за сильного ветра, сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
По данным министерства, 12 марта в 15.20 при сильном ветре действием защит отключились: линия электропередачи 110 кВ "Светлый - Янтарное" c отпайкой на подстанции "Карьер", линия электропередачи 110 кВ "Морская - Янтарное", а также 1-я, 2-я, 3-я цепи линии электропередачи 110 кВ "Приморская ТЭС - Светлый" с отпайками ("Янтарьэнерго").
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Балтийском и Светловском районах (около 60 000 человек). Мощность отключенных потребителей - 75 МВт. ... Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в документе.
"Янтарьэнерго" - дочернее зависимое общество "Россетей" (100%), создано в 1992 году.