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В Грузии число заболевших коронавирусом достигло 25 человек
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РИА Новости

В Грузии число заболевших коронавирусом достигло 25 человек

17:28 12.03.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Грузии
Машина скорой помощи в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 мар – РИА Новости. Число заболевших новым типом коронавируса в Грузии достигло 25, сообщается на сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.
"Инфицированных - 25, в режиме карантина - 295, в стационарах под наблюдением - 49 человек", - говорится в сообщении на сайте.
Ранее в Грузии сообщали о 24 случаях инфицирования новым типом коронавируса. Большинство заболевших прибыли из Италии и Ирана или имели контакт с людьми, посетившими эти страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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