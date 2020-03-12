В Грузии число заболевших коронавирусом достигло 25 человек

"Инфицированных - 25, в режиме карантина - 295, в стационарах под наблюдением - 49 человек", - говорится в сообщении на сайте.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.