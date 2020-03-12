В Ставропольском крае более 20 детей нуждаются в препарате "Спинраза"

"Препарат "Спинраза" отсутствует в свободном доступе, в связи с чем возникают трудности при определении его стоимости. Отсутствуют утвержденные законодательством основания для обеспечения детей препаратом за счет средств бюджета Ставропольского края. В настоящее время в Ставропольском крае более 20 детей, которые, предположительно, нуждаются в лечении препаратом "Спинраза", - сообщили в минздраве.

Как рассказала РИА Новости Кешишянц, для дочери Ады открыт сбор средств на американский препарат Zolgensma стоимостью 2,4 миллиона долларов. На сегодняшний день собрано 15,5 миллиона рублей. "Минздрав нам и "да" не сказал, и "нет", они ссылаются на то, что в бюджете края нет денег, нет специалистов, которые могли бы провести процедуру моему ребенку", - рассказала женщина.