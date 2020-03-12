В Липецкой области депутаты поддержали поправки в Конституцию

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Депутаты липецкого облсовета в четверг на внеочередном заседании поддержали закон о поправке к Конституции Российской Федерации , за проголосовали 45 депутатов, против - один, еще пять воздержались, сообщает региональное заксобрание.

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Представители фракции КПРФ в областном совете, как и их коллеги на федеральном уровне, отказались поддержать поправки в Конституцию страны. Всего из 51 присутствующих на сессии депутатов "за" проголосовали – 45, "воздержались" - 5, "против" - 1", - говорится в сообщении.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.