В Подмосковье введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Подмосковье с 13 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса , следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.

На особый режим переходят органы управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.

Наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.