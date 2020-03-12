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В Подмосковье введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Подмосковье введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

17:23 12.03.2020 (обновлено: 18:21 12.03.2020)
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Подмосковье с 13 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.
На особый режим переходят органы управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
Наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.
В России зарегистрировали 28 случаев Covid-19: 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у итальянца. Некоторые из них уже вылечились.
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