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Росгвардия отменила концерт в Кремле из-за коронавируса
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РИА Новости

Росгвардия отменила концерт в Кремле из-за коронавируса

17:23 12.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Росгвардия отменила праздничный концерт в Кремле из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с рекомендациями оперативного штаба при Правительстве РФ по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации руководство Росгвардии приняло решение об отмене праздничного концерта, посвященного Дню Росгвардии", - пояснили в сообщении.
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Мероприятие было запланировано на 27 марта в Кремлевском дворце с участием известных артистов эстрады, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, членов их семей, а также ветеранов подразделений и служб ведомства.
Данное решение приняли в связи с комплексными мерами по профилактике коронавируса и ограничением массовых мероприятий.
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