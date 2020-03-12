В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

КАЛИНИНГРАД, 12 мар — РИА Новости. Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
"На месте гибели 12-летней девочки работают следователи СК России, руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела лично выехал на место происшествия", — сообщила Гацко.
Ранее главное управление МЧС России по Калининградской области сообщило об усилении западного ветра до 25-30 метров в секунду, на побережье — до 35 метров в секунду, а также о подъеме уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. Несколько школ региона отменили занятия.