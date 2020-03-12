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В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
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РИА Новости

В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом

17:22 12.03.2020 (обновлено: 22:28 12.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 12 мар — РИА Новости. Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.

"На месте гибели 12-летней девочки работают следователи СК России, руководитель Гурьевского межрайонного следственного отдела лично выехал на место происшествия", — сообщила Гацко.

Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
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Ранее главное управление МЧС России по Калининградской области сообщило об усилении западного ветра до 25-30 метров в секунду, на побережье — до 35 метров в секунду, а также о подъеме уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок. Несколько школ региона отменили занятия.
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Калининградская областьПроисшествия
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