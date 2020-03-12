Белгородская облдума поддержала поправки в Конституцию

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты белгородской областной думы в четверг на внеочередном заседании одобрили закон о поправке к Конституции РФ: "за" проголосовали 42 депутата, против - один, еще двое воздержались, сообщает региональное заксобрание.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"Закон был одобрен большинством голосом, за него проголосовали 42 из 45 депутатов, присутствующих на сессии", - говорится в сообщении.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.