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"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
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РИА Новости

"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе

17:22 12.03.2020 (обновлено: 18:00 12.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью телеканалу RT рассказала, что период развода стал для нее одним из самых сложных за долгое время.
Парламентарий призналась, что "частично разочарована" в честных отношениях.
"Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты ж все это могла увидеть и раньше, но ты ж позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: "Хватит!" — отметила она.
В августе прошлого года бывший муж Поклонской Иван Соловьев объявил об их расставании. По его словам, оба супруга были лидерами, что создавало "гремучую смесь".
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
2 сентября 2019, 17:50
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
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РоссияНаталья ПоклонскаяОбщество
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