"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью телеканалу RT рассказала, что период развода стал для нее одним из самых сложных за долгое время.
Парламентарий призналась, что "частично разочарована" в честных отношениях.
"Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты ж все это могла увидеть и раньше, но ты ж позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: "Хватит!" — отметила она.
В августе прошлого года бывший муж Поклонской Иван Соловьев объявил об их расставании. По его словам, оба супруга были лидерами, что создавало "гремучую смесь".
2 сентября 2019, 17:50Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе