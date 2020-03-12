"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе

"Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, ты понимаешь, что, блин, ты ж все это могла увидеть и раньше, но ты ж позволила реализоваться до конца, показать свое лицо и только потом сказала: "Хватит!" — отметила она.