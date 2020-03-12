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В Москве могут усилить требования об ограничении массовых мероприятий
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РИА Новости

В Москве могут усилить требования об ограничении массовых мероприятий

17:21 12.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Москвы при необходимости могут ужесточить требования об ограничении массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения московского call-центра по вопросам, связанным с коронавирусом.
"Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий, будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования. Самое главное для нас - это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе", - заявил мэр.
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Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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