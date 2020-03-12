В Москве могут усилить требования об ограничении массовых мероприятий

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Власти Москвы при необходимости могут ужесточить требования об ограничении массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения московского call-центра по вопросам, связанным с коронавирусом.

"Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий, будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования. Самое главное для нас - это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе", - заявил мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.