Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-12T17:21+0300
https://ria.ru/20200312/1568505020.html
Микробный состав крови указывает на рак, обнаружили ученые
https://cdn22.img.ria.ru/images/155344/43/1553444381_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_b5a78fabe4f1d493f2d6bc3bc1ae6c3c.jpg
РИА Новости

Микробный состав крови указывает на рак, обнаружили ученые

17:21 12.03.2020
2243
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американские ученые разработали способ выявления рака на ранних стадиях по анализу крови на микробную ДНК. Это совершенно новый вид так называемой "жидкой биопсии". Результаты описаны в журнале Nature.
Обнаружение рака на самых ранних стадиях с помощью простого анализа крови является целью нескольких компаний, разрабатывающих в настоящее время "жидкие биопсии" для выявления циркулирующей в организме ДНК опухоли человека.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для этого не ДНК опухоли, а ДНК микробов — бактерий и вирусов, связанных с этой опухолью, что намного проще и информативнее.
"Почти все предыдущие исследования рака предполагали, что опухоли являются стерильной средой, и игнорировали сложное взаимодействие человеческих раковых клеток с бактериями, вирусами и другими микробами, которые живут в наших телах и на них, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Роба Найта (Rob Knight), директора Центра микробиомных инноваций Калифорнийского университета в Сан-Диего. — Количество микробных генов в нашем организме значительно превосходит количество человеческих генов, поэтому не удивительно, что они дают нам важные подсказки, касающиеся нашего здоровья".
Исследователи изучили данные секвенирования 18116 образцов микробной ДНК из Атласа генома рака — базы данных Национального института рака, содержащей геномную и другую информацию о тысячах пациентов с 33 различными типами рака. Это крупнейшее в мире хранилище данных по микробной ДНК раковых больных.
Витрина с цветной и брюссельской капустой.
11 марта, 13:00
Ученые нашли сочетание продуктов для борьбы с раком толстой кишки
Ученые выявили микробные признаки, или паттерны, связанные с конкретными типами рака. Некоторые из них были ожидаемыми, такие как связь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки, головы и шеи, а также связь между видами Fusobacterium и раком желудочно-кишечного тракта. Но были идентифицированы и новые взаимосвязи — так называемые микробные сигнатуры. Например, наличие видов Faecalibacterium указывало на рак толстой кишки и отличало его от других видов рака.
Имея в своем распоряжении микробиомы тысяч образцов рака, ученые с помощью методов машинного обучения создали систему идентификации определенных видов рака по микробным паттернам. В итоге, модели машинного обучения смогли точно определять тип рака пациента по микробным данным его крови. Причем многие типы рака хорошо диагностировались на ранних стадиях.
Затем авторы протестировали свой метод на образцах плазмы крови реальных пациентов — свои данные предоставили для исследования 59 пациентов с раком простаты, 25 — с раком легких и 16 — с меланомой, — а также сравнили их с образцами плазмы 69 здоровых людей.
Модели машинного обучения определили людей без заболеваний в 100 процентах случаев, чувствительность метода для рака легких составила 86 процентов, в 81 проценте случаев модели смогли отличить рак простаты от рака легких.
Ученые считают, что наибольшей эффективности при диагностике можно добиться при совмещении методов "жидкой биопсии" по ДНК опухоли и микробной ДНК.
"Возможность получить из одной пробирки крови полный профиль ДНК опухоли, а также ДНК микробиоты пациента является важным шагом вперед в понимании взаимодействия опухоли и ее окружения, что дает потенциал для мониторинга изменений с течением времени. Это может иметь серьезные последствия для ухода за больными раком и для раннего выявления рака", — говорит еще один автор исследования Сандип Правин Патель (Sandip Pravin Patel), доктор медицинских наук, медицинский онколог и один из руководителей экспериментальной терапии в Онкологическом центре Калифорнийского университете в Сан-Диего.
Исследователи предполагают, что дальнейшее исследование микробной ДНК, связанной с раком, может открыть новое направление в разработке лечения онкологических заболеваний.
Медицинский радиологический научный центр
9 января, 11:44РИА Наука
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
3321010
Обсудить 0
РИА НаукабиологияракЗдоровьеОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали скрытые факторы, влияющие на продолжительность жизни
Фуллерены могут быть широко распространены во Вселенной, считают ученые
Ученые предложили бороться с вирусами с помощью фуллеренов
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
В Китае удалили доклад о связи коронавируса с мужским бесплодием
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Биологически активные добавки
Академик рассказал о мерах профилактики коронавируса
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Витрина с цветной и брюссельской капустой.
Ученые нашли сочетание продуктов для борьбы с раком толстой кишки
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
Пара чистит зубы
Болезни грязного рта. Простой способ защититься от рака и инфаркта
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Пустой пляж в Дубае
В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния