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Белый дом из-за коронавируса прекратит проводить экскурсии
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РИА Новости

Белый дом из-за коронавируса прекратит проводить экскурсии

17:20 12.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Белый дом прекратит проводить экскурсии из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает телеканал Fox News.
"В качестве меры предосторожности экскурсии по Белому дому временно прекращены", - приводит телеканал сообщение на автоответчике офиса по работе с посетителями Белого дома.
Ранее из-за коронавируса для посетителей до конца марта закрыли Капитолий США.
В США число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1,3 тысячи, 38 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКапитолийКоронавирусыСШАВ мире
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