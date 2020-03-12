Белый дом из-за коронавируса прекратит проводить экскурсии

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Белый дом прекратит проводить экскурсии из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает телеканал Fox News.
"В качестве меры предосторожности экскурсии по Белому дому временно прекращены", - приводит телеканал сообщение на автоответчике офиса по работе с посетителями Белого дома.
Ранее из-за коронавируса для посетителей до конца марта закрыли Капитолий США.
В США число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1,3 тысячи, 38 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса