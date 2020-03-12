Белый дом из-за коронавируса прекратит проводить экскурсии

"В качестве меры предосторожности экскурсии по Белому дому временно прекращены", - приводит телеканал сообщение на автоответчике офиса по работе с посетителями Белого дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.