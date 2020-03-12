В США из-за коронавируса закроют Капитолий

"По рекомендации медиков... судебные приставы палаты представителей и сената распорядились временно закрыть центр посещений Капитолия для всех экскурсий. Кроме того, доступ в Капитолий и офисные здания палаты и сената будет ограничен для членов конгресса, сотрудников и аккредитованной прессы, и будет осуществляться в официальные рабочие часы", - говорится в заявлении.