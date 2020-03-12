В США из-за коронавируса закроют Капитолий

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский. Капитолий США, где работают обе палаты конгресса, будет закрыт до 1 апреля для публики из-за коронавируса, хотя члены конгресса, работники Капитолия и пресса по-прежнему будут работать, говорится в заявлении службы судебных приставов палаты представителей и сената.
"По рекомендации медиков... судебные приставы палаты представителей и сената распорядились временно закрыть центр посещений Капитолия для всех экскурсий. Кроме того, доступ в Капитолий и офисные здания палаты и сената будет ограничен для членов конгресса, сотрудников и аккредитованной прессы, и будет осуществляться в официальные рабочие часы", - говорится в заявлении.
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Ограничения вступают в силу с 17 часов по местному времени в четверг и продлятся до 1 апреля.