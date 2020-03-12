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В Москве до шести тысяч звонков поступает в call-центр по коронавирусу
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РИА Новости

В Москве до шести тысяч звонков поступает в call-центр по коронавирусу

17:16 12.03.2020
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© Depositphotos / .shockСотрудник call-центра
Сотрудник call-центра
© Depositphotos / .shock
Сотрудник call-центра. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 5-6 тысяч звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.
"Вы знаете, что введены определенные ограничительные меры, наибольшее усилие направлено на то, чтобы работать с группами риска ...Таких граждан мы предупредили о том , что они должны находиться не менее 14 дней на домашнем карантине, выдаём при необходимости больничные листы. Для того, чтобы они знали полностью информацию и заявляли о необходимости выдачи больничных листов, создан call-центр ... В сутки поступает около 5-6 тысяч звонков", - сказал Собянин.
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Мэр добавил, что на сегодняшний день горячая линия принимает уже звонки не только по поводу больничных листов, но и вообще по всем вопросам, связанным с коронавирусом.
"В связи с этим я бы обратился к руководителям предприятий, самим гражданам, москвичам, чтобы они максимально следовали тем предписаниям, которые выдают врачи. Это очень важно. Только таким образом, только совместными нашими усилиями мы справимся с угрозой распространения инфекции, надеюсь, что ситуация и дальше будет под контролем", - добавил мэр.
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Как отмечается в материала мэрии, основной задачей call-центра является регистрация и выдача больничных листов гражданам, вернувшимся в Москву из стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. С 4 по 11 марта 2020 года операторы call-центра приняли 28,9 тысячи телефонных звонков от 22,2 тысячи граждан. Доля звонков с целью получения консультации составляет 54%.
Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
Ранее в штабе сообщили, что в Москве подтверждено еще 6 случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем. Всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания.
ВОЗ накануне объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. При этом, по данным ВОЗ, скончались 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗСергей СобянинМоскваОбщество
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