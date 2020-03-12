Захарова рассказала об организации межпалестинской встречи в Москве

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия совместно с палестинскими фракциями работает над созывом новой межпалестинской встречи в Москве, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Действительно, с конца февраля текущего года руководство МИД проводит очень интенсивные контакты с представителями различных палестинских движений... Мы рассчитываем, что результатом этих контактов станет новая общепалестинская встреча в Москве. С нашей точки зрения, она должна помочь достигнуть договоренности о восстановлении национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сказала она.
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Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
В феврале 2019 года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был спровоцирован конфликтом ХАМАС с движением ФАТХ, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан. Ранее глава политического департамента Организации освобождения Палестины Анвар Абдулхади заявил, что новая встреча палестинских фракций в Москве может состояться "в подобающее время".
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