Захарова рассказала об организации межпалестинской встречи в Москве

"Действительно, с конца февраля текущего года руководство МИД проводит очень интенсивные контакты с представителями различных палестинских движений... Мы рассчитываем, что результатом этих контактов станет новая общепалестинская встреча в Москве. С нашей точки зрения, она должна помочь достигнуть договоренности о восстановлении национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины", - сказала она.