В Северной Македонии запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Власти Власти Северной Македонии запрещают все массовые мероприятия и ограничивают работу кафе и ресторанов до 18.00, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.

По данным северомакедонского минздрава, в стране больны коронавирусом 9 человек. Состояние шестерых стабильно, еще у троих ухудшилось, они старше 65 лет. Филипче предложил правительству утвердить новые меры по борьбе с распространением заболевания.

"Запретить все общественные и личные собрания, вне зависимости от масштабов и числа участников – концерты, театры и кинотеатры, выставки, спортивные мероприятия и занятия в спортзалах. Работу кафе и ресторанов ограничить до 18.00 и сократить наполовину число посетителей, так чтобы расстояние между людьми составляло полтора метра", - цитирует правительство главу минздрава.

Правительство Северной Македонии во вторник закрыло учреждения образования и запретило массовые собрания из-за коронавируса на 14 дней.

Другие меры ограничений относятся к поездкам в зараженные регионы за рубежом, самоизоляции предполагаемых больных и уголовной ответственности за несоблюдение мер.