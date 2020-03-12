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Литва закрыли учебные заведения и отменила мероприятия из-за вируса
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РИА Новости

Литва закрыли учебные заведения и отменила мероприятия из-за вируса

17:07 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Правительство Литвы решило до 27 марта запретить мероприятия в стране и закрыть учебные заведения из-за коронавируса, сообщает портал Delfi.
"На специальном заседании правительство Литвы решило до 27 марта запретить все мероприятия. Возможны лишь небольшие исключения. Принято решение и о прекращении образовательного процесса по всей стране", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на две недели в Литве остановлена работа всех учреждений просвещения, культуры, спорта и досуга, запрещено посещение ряда стран. Решение о прекращении учебного процесса вступит в силу с пятницы и будет действовать до 27 марта. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул, что решение о закрытии учебных заведение с пятницы носит рекомендательный характер, а с понедельника станет обязательным. Министр внутренних дел Рита Тамашунене уточнила, что решение распространяется на все учреждения системы образования – ясли, детские сады, школы и университеты.
"Правительство утвердило решение запретить с пятницы и все публичные мероприятия в закрытых помещениях, а в открытом пространстве мероприятия будут разрешены, если число участников не будет превышать 100 человек. Расстояние между людьми на публичных мероприятиях должно быть не менее метра, мероприятия не должны проводиться для людей преклонного возраста. Спортивные мероприятия, согласно решению правительства, можно проводить, но без зрителей", - добавляет Delfi.
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По предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на этой неделе еще не запрещены авиарейсы из Италии, чтобы граждане Литвы могли вернуться домой. Лица, которые прибывают из государств риска, должны будут провести в самоизоляции две недели, отмечает портал.
Как передает Sputnik Литва, Вильнюсский городской муниципалитет также решил принять жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса. "С завтрашнего дня до окончания святого праздника Пасхи закрываются все учебные заведения - детские сады, школы, университеты, отменяются все мероприятия в кинотеатрах, спортивных клубах и других местах отдыха или развлечений. Тем не менее, муниципалитет рекомендует жителям не закрываться в четырех стенах - не забудьте прогуляться, заняться спортом на свежем воздухе или пойти на природу", - приводит агентство сообщение мэрии.
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Кроме того, муниципалитет рекомендовал офисам и предприятиям перевести своих сотрудников на удаленную работу, а также отменить все командировки, отказаться от ненужных встреч или перенести их в виртуальное пространство, добавляет Sputnik.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отметил, что в литовской столице нет подтвержденных случаев заболевания, однако муниципалитет считает необходимым принять меры для защиты населения, отмечает агентство.
В Литве подтверждены три случая заражения коронавирусом. В конце февраля стало известно, что жительница Шяуляя заразилась в итальянской Вероне. В начале недели было объявлено о двух других случаях заражения. Заболели муж и жена из Каунаса, которые также вернулись из Италии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРемигиюс ШимашюсСаулюс СквернялисЛинас ЛинкявичюсКитайИталияЛитваВ мире
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