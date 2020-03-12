Выяснилось, какие направления выбирают россияне вместо Индии

Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры вступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Операторы, опрошенные АТОР, сообщают, что туристы аннулируют ранее забронированные путевки в Индию. В одной компании отметили, что полетная программа в Гоа из Москвы и регионов досрочно отменяется с 12 марта. Наибольшим интересом среди альтернативных направлений у клиентов пользуются Таиланд, Вьетнам и Доминикана, говорится в сообщении.
Как подтвердили АТОР представители другого крупного оператора, в качестве альтернативы Индии туристы выбирают Вьетнам, Таиланд. "Также рассматриваются такие направления, как Мексика, Доминикана, Куба. Есть возможность перенести сроки поездки или выбрать альтернативное направление с вылетом в более поздние даты до конца 2020 года", — отметила гендиректор компании Анна Подгорная.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в четверг рекомендовало операторам предлагать российским туристам замену индийского направления на альтернативные.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.