Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-12T19:06+0300
https://ria.ru/20200312/1568503376.html
Выяснилось, какие направления выбирают россияне вместо Индии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156339/72/1563397263_0:298:3072:2025_1036x0_80_0_0_6a54c48f25d10a2f9083edc8028b22cc.jpg
РИА Новости

Выяснилось, какие направления выбирают россияне вместо Индии

19:06 12.03.2020
1445
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме
Самая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне выбирают поездки во Вьетнам и Таиланд вместо путевок в Индию, так как посетить эту страну с туристическими целями будет невозможно с 13 марта по 15 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры вступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления. Вводится обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Индию пассажиров, которые после 15 февраля посещали Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию, ФРГ.
Операторы, опрошенные АТОР, сообщают, что туристы аннулируют ранее забронированные путевки в Индию. В одной компании отметили, что полетная программа в Гоа из Москвы и регионов досрочно отменяется с 12 марта. Наибольшим интересом среди альтернативных направлений у клиентов пользуются Таиланд, Вьетнам и Доминикана, говорится в сообщении.
Как подтвердили АТОР представители другого крупного оператора, в качестве альтернативы Индии туристы выбирают Вьетнам, Таиланд. "Также рассматриваются такие направления, как Мексика, Доминикана, Куба. Есть возможность перенести сроки поездки или выбрать альтернативное направление с вылетом в более поздние даты до конца 2020 года", — отметила гендиректор компании Анна Подгорная.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в четверг рекомендовало операторам предлагать российским туристам замену индийского направления на альтернативные.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
11 марта, 20:39
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
310001
ТуризмКоронавирус Covid-19ТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмДоминиканаКубаВьетнамМексикаИндияТаиланд
Рекомендуем
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Зарина Догузова
Ростуризм изменит список стран для господдержки въездного туризма
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
В штабе рассказали, как выявили заразившихся коронавирусом в России
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Коронавирус
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
Автомобиль скорой помощи, Вьетнам
Во Вьетнаме число случаев заражения коронавирусом возросло до 32
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" организует 12 рейсов для вывоза россиян из Германии и Испании
Отель в Анталье
Туротрасль Турции ожидает от властей поддержки из-за коронавируса
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Прилетающих во Вьетнам туристов обяжут заполнить декларацию о здоровье
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи
Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса
Женщина в маске
В Испании из-за коронавируса закроют все государственные музеи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния