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В Азербайджане зафиксировали первую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Азербайджане зафиксировали первую смерть от коронавируса

17:03 12.03.2020 (обновлено: 17:11 12.03.2020)
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля
БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Азербайджане, скончалась гражданка страны, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана.
Ранее в штабе сообщили РИА Новости, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 15. Один из зараженных гражданин РФ.
"Это гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин. У нее был выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Была помещена на карантин, но её жизнь спасти не удалось", - сказали в штабе.
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