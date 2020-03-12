В Азербайджане зафиксировали первую смерть от коронавируса

БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Азербайджане, скончалась гражданка страны, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин, сообщили РИА Новости в оперативном штабе при кабмине Азербайджана.
Ранее в штабе сообщили РИА Новости, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 15. Один из зараженных гражданин РФ.
"Это гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин. У нее был выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Была помещена на карантин, но её жизнь спасти не удалось", - сказали в штабе.
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