В Азербайджане зафиксировали первую смерть от коронавируса

Ранее в штабе сообщили РИА Новости, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 15. Один из зараженных гражданин РФ.

"Это гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин. У нее был выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Была помещена на карантин, но её жизнь спасти не удалось", - сказали в штабе.