В Уфе открылся полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) - открылся в четверг в . Региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) - открылся в четверг в Уфе , в нем принимают участие 89 человек из 12 регионов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

В течение двух основных дней полуфинала, получившего название "От Урала до Поволжья", его участники представят проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туркомпаниях. Конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств, будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, участвовать в обучающих мероприятиях.

В полуфинале участвуют 42 представителя Башкортостана, 15 человек из Свердловской области, 11 – из Челябинской области, по три представителя из Москвы, Московской, Тюменской и Курганской областей, а также из Татарстана, по два человека от Кировской области и Пермского края и по одному представителю от Тульской и Волгоградской областей.

"Ни один субъект не подал такого количества заявок, как наш край – так велико наше желание попасть в финал конкурса "Мастера гостеприимства". Я поддерживаю инициативы продвигать нашу страну через развитие туризма. Отмечу, что никакая отрасль не может развиваться, если в ней нет профессионалов. Поэтому именно мастерство и люди – самое важное в любом деле", – привели в пресс-службе слова заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министра семьи, труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой на открытии полуфинала.

Как отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО "РСВ" Антон Сериков, всего на конкурс "Мастера гостеприимства" поступило 20935 заявок из всех 85 регионов страны. Среди участников – экскурсоводы и организаторы спортивных и туристических фестивалей, директора музеев и те, кто только начинает свой путь в индустрии гостеприимства. Представленные на конкурсе проекты относятся к самым разным направлениям и видам туризма.

В пятницу в Уфе будут определены победители, которых пригласят на финал конкурса "Мастера гостеприимства".

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Финал конкурса состоится в апреле в рамках форума "Россия – страна возможностей". Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления "Сколково". При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы власти, ведущие компании и организации.