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В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом
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РИА Новости

В ОАЭ россиянин заразился коронавирусом

17:02 12.03.2020 (обновлено: 17:49 12.03.2020)
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© AFP 2020 / Karim SahibПустой пляж в Дубае
Пустой пляж в Дубае
© AFP 2020 / Karim Sahib
ДОХА, 12 мар — РИА Новости. В Объединенных Арабских Эмиратах выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин, заявил местный Минздрав.
Как сообщает агентство новостей WAM, все больные помещены в карантин. Их состояние стабильно.
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Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в ОАЭ достигло 85, четверо из заболевших — граждане России (один пациент уже вылечился).

Пандемия Covid-19

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.
В последние недели наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. Китайские власти, в свою очередь, объявили, что КНР преодолела пик эпидемии.
В России зарегистрировали 28 случаев Covid-19: 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у итальянца. Некоторые из них уже вылечились.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыОАЭВ мире
Популярные комментарии
Не надоело ещё хайповать на этом "вирусе"? Я могу понять тех кто это тему придумал . они деньги хотят заработать . на продажи псевдо-вакцины...Тот же самый грипп...
12 марта, 17:28
РВРусский Вирус
1200006
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