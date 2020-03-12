Заседания испанского парламента приостановили на две недели

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Заседания конгресса депутатов испанского парламента приостановлены еще на две недели, сообщила спикер нижней палаты Меричель Батет.

"Принято решение – следуя рекомендациям служб здравоохранения – приостановить парламентские заседания на две недели. Конгресс не закрывается, продолжает работать для решения любого срочного вопроса", - заявила она на пресс-конференции.

По словам Батет, поскольку рассмотрения ожидают несколько законов, предполагается провести пленарное заседание 24 марта, однако голосование будет проходить удаленно. На заседании должны будут присутствовать только те депутаты, которые захотят выступить.

По последним данным, в Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19, 84 из них скончались. Больше всего заболевших в Мадриде . Как ранее сообщило правительство сообщества Мадрид, в регионе заболели 1388 человек, 38 скончались. Кроме того, тяжелая ситуация в Риохе (205 заболевших), Стране басков (346) и Каталонии (260).

Коронавирус выявлен у члена испанского правительства, министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас на карантине. Проверку пройдут все члены правительства. Коронавирус выявлен также у трех членов парламента. Ранее сообщалось, что заседания испанского парламента не будут проходить на этой неделе. Пресс-конференции премьера Испании Педро Санчеса по итогам экстренного заседания правительства, которая состоится в четверг, будет проходить в режиме онлайн.

В ряде испанских регионов, в том числе в Мадриде, Каталонии и Стране басков, закрыты учебные заведения. Ранее власти Испании рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд музеев, включая Прадо, театры и культурные учреждения, библиотеки, рынки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.