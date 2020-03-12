Захарова оценила возможность отправки российских войск в Афганистан

"Хотела бы со всей ответственностью заявить о том, что это утверждение абсолютно не соответствует действительности и ни в какой форме российским спецпредставителем не высказывалось. Ни одно из СМИ, присутствовавших на брифинге, за исключением данного интернет-издания, не публиковало подобных заголовков и статей", - сказала Захарова на брифинге.