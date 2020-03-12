Захарова оценила возможность отправки российских войск в Афганистан

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия ни при каких обстоятельствах не планировала и не планирует направлять войска в Афганистан, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ, комментируя появившуюся в одном из интернет-изданий публикацию на этот счет.
По словам Захаровой, статья с заголовком о возможной отправке российских войск появилась по итогам брифинга в МИА "Россия Сегодня" спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.
"Хотела бы со всей ответственностью заявить о том, что это утверждение абсолютно не соответствует действительности и ни в какой форме российским спецпредставителем не высказывалось. Ни одно из СМИ, присутствовавших на брифинге, за исключением данного интернет-издания, не публиковало подобных заголовков и статей", - сказала Захарова на брифинге.
"Все это можно расценивать в лучшем случае как крайне неудачную интерпретацию слов российского дипломата. Надеюсь, что речь не идет о намеренном искажении и фейке", - добавила Захарова.
Она напомнила, что российская позиция остается неизменной: Москва "ни при каких обстоятельствах не планировала и не планирует направлять свои войска в Афганистан".