Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T16:58+0300
https://ria.ru/20200312/1568502801.html
Захарова оценила возможность отправки российских войск в Афганистан
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568239166_0:38:2898:1668_1036x0_80_0_0_e048a3fd2938645e6d60aa68e3e12b82.jpg
РИА Новости

Захарова оценила возможность отправки российских войск в Афганистан

16:58 12.03.2020
2345
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия ни при каких обстоятельствах не планировала и не планирует направлять войска в Афганистан, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ, комментируя появившуюся в одном из интернет-изданий публикацию на этот счет.
По словам Захаровой, статья с заголовком о возможной отправке российских войск появилась по итогам брифинга в МИА "Россия Сегодня" спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.
"Хотела бы со всей ответственностью заявить о том, что это утверждение абсолютно не соответствует действительности и ни в какой форме российским спецпредставителем не высказывалось. Ни одно из СМИ, присутствовавших на брифинге, за исключением данного интернет-издания, не публиковало подобных заголовков и статей", - сказала Захарова на брифинге.
"Все это можно расценивать в лучшем случае как крайне неудачную интерпретацию слов российского дипломата. Надеюсь, что речь не идет о намеренном искажении и фейке", - добавила Захарова.
Она напомнила, что российская позиция остается неизменной: Москва "ни при каких обстоятельствах не планировала и не планирует направлять свои войска в Афганистан".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
7 марта, 15:34
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
5622021
Обсудить 2
Мария ЗахароваЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанВ мире
Рекомендуем
Андрей Климов
В Совфеде рассказали об антироссийской пропаганде из-за Конституции
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ОП удивились отсутствию Эстонии в рейтинге "цифровых хищников"
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
МИД: Le Monde не позволяет опровергнуть недостоверную публикацию
Сотрудники украинской полиции
В Одессе произошла драка националистов и сторонников партии Медведчука
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали слушания по делу MH17 в Нидерландах
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
"Могла увидеть раньше": Поклонская рассказала о разводе
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Польский эксперт объяснил неизбежность запуска "Северного потока — 2"
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
США ввели санкции против швейцарской "дочки" Роснефти
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
Президент США Дональд Трамп
Трамп восхитился низкими ценами на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Лента новостейМолния