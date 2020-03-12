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В Мурманске автомобиль сбил двух пешеходов
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РИА Новости

В Мурманске автомобиль сбил двух пешеходов

16:58 12.03.2020 (обновлено: 17:09 12.03.2020)
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© Фото : Александр РуфовДТП в Мурманске
ДТП в Мурманске
© Фото : Александр Руфов
МУРМАНСК, 12 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль по вине другого водителя вылетел на тротуар на оживленном перекрестке в центре Мурманска и сбил двух пешеходов, сообщили в региональном ГИБДД.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю марки Opel. В результате столкновения Opel вылетел на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении.
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