В Мурманске автомобиль сбил двух пешеходов

МУРМАНСК, 12 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль по вине другого водителя вылетел на тротуар на оживленном перекрестке в центре Мурманска и сбил двух пешеходов, сообщили в региональном ГИБДД.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю марки Opel. В результате столкновения Opel вылетел на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. На месте работает экипаж ДПС. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавшие - подростки.