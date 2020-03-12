Суд начнет рассмотрение дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова 25 марта

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Головинский суд Москвы 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Мифтахова", - сказал собеседник агентства.
В начале февраля Мосгорсуд продлил арест Мифтахова до 7 апреля, молодой математик содержится под стражей в следственном изоляторе уже более года.
Мифтахова обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). Его также подозревали в незаконном изготовлении взрывных устройств, однако в итоге не стали вменять ему это преступление. Следователи считают, что аспирант причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно офиса "Единой России".
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В начале февраля Мифтахова задержали именно по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания, куда его поместили из-за подозрений в хулиганстве.
По мнению следствия, вместе с Мифтаховым преступное деяние совершили Елена Горбань и Андрей Ейкин. Последний признал вину и рассчитывает на рассмотрение дела в особом порядке.