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Суд начнет рассмотрение дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова 25 марта
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РИА Новости

Суд начнет рассмотрение дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова 25 марта

16:56 12.03.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Головинский суд Москвы 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в хулиганстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 25 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Мифтахова", - сказал собеседник агентства.
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В начале февраля Мосгорсуд продлил арест Мифтахова до 7 апреля, молодой математик содержится под стражей в следственном изоляторе уже более года.
Мифтахова обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). Его также подозревали в незаконном изготовлении взрывных устройств, однако в итоге не стали вменять ему это преступление. Следователи считают, что аспирант причастен к событиям в подмосковных Химках, где в конце января 2018 года неизвестные бросили дымовую шашку в разбитое окно офиса "Единой России".
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В начале февраля Мифтахова задержали именно по подозрению в изготовлении взрывчатки. После этого, по заявлению защиты, он "пропал", а затем нашелся в изоляторе временного содержания, куда его поместили из-за подозрений в хулиганстве.
По мнению следствия, вместе с Мифтаховым преступное деяние совершили Елена Горбань и Андрей Ейкин. Последний признал вину и рассчитывает на рассмотрение дела в особом порядке.
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Азат МифтаховЕдиная РоссияМоскваОбщество
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