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Свердловская область
Свердловская область
2020-03-12T17:51+0300
https://ria.ru/20200312/1568502443.html
Около 60 тыс компаний на Урале используют портал Бизнес-навигатора МСП
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РИА Новости

Около 60 тыс компаний на Урале используют портал Бизнес-навигатора МСП

16:53 12.03.2020 (обновлено: 17:51 12.03.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилой сектор в Екатеринбурге
Жилой сектор в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Жилой сектор в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Около 60 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области зарегистрировались на портале бизнес-навигатора МСП, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман.
"Портал бизнес-навигатора МСП востребован у предпринимателей Свердловской области, на нем зарегистрировано около 60 тысяч уникальных субъектов МСП", а порядка 58% пользователей смогли увеличить доход и/или численность работников," - рассказал Браверман в четверг в ходе стратегической сессии в Екатеринбурге.
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Глава Корпорации МСП также отметил, что созданная в регионе инфраструктура является одной из наиболее благоприятных в стране для развития малого и среднего бизнеса.
Также на стратегической сессии в Екатеринбурге прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, - "Зеркального реестра проверок". "Зеркальный реестр проверок" создан на портале бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения президента РФ по итогам форума "Опоры России" 23 октября 2018 года.
"Поручение президента Владимира Владимировича Путина было в октябре 2018 года. Оно касается снижения проверочной нагрузки на предприятия малого и среднего предпринимательства. Мы досрочно его выполнили, на полтора месяца раньше. Он должен был быть запущен в декабре 2019 года, а мы 15 октября его запустили. Он касается трех блоков задач", - сообщил журналистам генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман.
По его словам, первый блок – это обратная связь субъектов малого и среднего предпринимательства с генпрокуратурой по тем проверкам, которые осуществляются. Вторая функция – это аналитическая, когда субъекты МСП сообщают не только о нарушениях, которые, по их мнению, имели место во время проверки, но и дают возможность обобщения, аналитики.
"Эти обобщение, аналитика касаются как правило подтвержденных нарушений, которые совершенно справедливо выявляют проверяющие органы в ходе своих проверочных мероприятий. Потом они обобщаются, и на основе этого обобщения уже сейчас готовятся специальные пошаговые инструкции, как таких нарушений избежать в том случае, если их не было, или не допускать их повторно, если они были", - уточнил Браверман.
Он добавил, что третий блок задач – это блок, который касается центральных контрольно-надзорных органов. Речь идет о том, что эти органы, видя, что в каком-то регионе инспекторы допускают большое количество подтвержденных нарушений, могут принимать кадровые решения.
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