Около 60 тыс компаний на Урале используют портал Бизнес-навигатора МСП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Около 60 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в Около 60 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области зарегистрировались на портале бизнес-навигатора МСП, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Портал бизнес-навигатора МСП востребован у предпринимателей Свердловской области, на нем зарегистрировано около 60 тысяч уникальных субъектов МСП", а порядка 58% пользователей смогли увеличить доход и/или численность работников," - рассказал Браверман в четверг в ходе стратегической сессии в Екатеринбурге.

Глава Корпорации МСП также отметил, что созданная в регионе инфраструктура является одной из наиболее благоприятных в стране для развития малого и среднего бизнеса.

Также на стратегической сессии в Екатеринбурге прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, - "Зеркального реестра проверок". "Зеркальный реестр проверок" создан на портале бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения президента РФ по итогам форума "Опоры России" 23 октября 2018 года.

"Поручение президента Владимира Владимировича Путина было в октябре 2018 года. Оно касается снижения проверочной нагрузки на предприятия малого и среднего предпринимательства. Мы досрочно его выполнили, на полтора месяца раньше. Он должен был быть запущен в декабре 2019 года, а мы 15 октября его запустили. Он касается трех блоков задач", - сообщил журналистам генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман

По его словам, первый блок – это обратная связь субъектов малого и среднего предпринимательства с генпрокуратурой по тем проверкам, которые осуществляются. Вторая функция – это аналитическая, когда субъекты МСП сообщают не только о нарушениях, которые, по их мнению, имели место во время проверки, но и дают возможность обобщения, аналитики.

"Эти обобщение, аналитика касаются как правило подтвержденных нарушений, которые совершенно справедливо выявляют проверяющие органы в ходе своих проверочных мероприятий. Потом они обобщаются, и на основе этого обобщения уже сейчас готовятся специальные пошаговые инструкции, как таких нарушений избежать в том случае, если их не было, или не допускать их повторно, если они были", - уточнил Браверман.