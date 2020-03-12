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Норвегия закроет школы и детсады из-за коронавируса
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РИА Новости

Норвегия закроет школы и детсады из-за коронавируса

16:51 12.03.2020
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© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
© REUTERS / Stephane Mahe
СТОКГОЛЬМ, 12 мар - РИА Новости. Все школы, детские сады и университеты в Норвегии будут закрыты на карантин из-за коронавируса, заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Эрна Сульберг в ходе пресс-конференции.
"Сегодня правительство объявляет о введении самых радикальных и серьезных мер, которые мы когда либо предпринимали в Норвегии. Все детские сады, школы и университеты будут закрыты", - заявила премьер.
На сегодняшний день в Норвегии зафиксировано уже более 700 случаев заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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