Норвегия закроет школы и детсады из-за коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 12 мар - РИА Новости. Все школы, детские сады и университеты в Норвегии будут закрыты на карантин из-за коронавируса, заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Эрна Сульберг в ходе пресс-конференции.
"Сегодня правительство объявляет о введении самых радикальных и серьезных мер, которые мы когда либо предпринимали в Норвегии. Все детские сады, школы и университеты будут закрыты", - заявила премьер.
На сегодняшний день в Норвегии зафиксировано уже более 700 случаев заражения коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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