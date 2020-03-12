Норвегия закроет школы и детсады из-за коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 12 мар - РИА Новости. Все школы, детские сады и университеты в Все школы, детские сады и университеты в Норвегии будут закрыты на карантин из-за коронавируса , заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Эрна Сульберг в ходе пресс-конференции.

"Сегодня правительство объявляет о введении самых радикальных и серьезных мер, которые мы когда либо предпринимали в Норвегии. Все детские сады, школы и университеты будут закрыты", - заявила премьер.

На сегодняшний день в Норвегии зафиксировано уже более 700 случаев заражения коронавирусом.