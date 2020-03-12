Экономист объяснил причину падения курса рубля

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Изменение курса рубля связано с падением цен на нефть, считает президент Союза предпринимателей Андрей Бунич.
"Нефтяные цены меняются. Это следствие политики, проводимой всеми центробанками мира с 2008 года, поскольку они печатали деньги без остановки. Естественно, что это уже не работает. И привело к падению во всем мире", — цитирует эксперта РЕН ТВ.
По словам Бунича, падения курса российской валюты было ожидаемым.
Тем не менее дальнейшее падение цен на нефть приведет к корректировке рубля, отметил экономист.
В четверг, 12 марта, курс доллара на торгах Московской биржы впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 75 рублей.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что Минфин не считает текущую ситуацию в экономике России началом рецессии, не видит оснований для пессимизма, а прогноз по росту ВВП на 2020 год в 1,9 процента будет достигнут за счет стимулирования внутренней экономики.