Экономист объяснил причину падения курса рубля

"Нефтяные цены меняются. Это следствие политики, проводимой всеми центробанками мира с 2008 года, поскольку они печатали деньги без остановки. Естественно, что это уже не работает. И привело к падению во всем мире", — цитирует эксперта РЕН ТВ.