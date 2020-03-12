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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T19:21+0300
https://ria.ru/20200312/1568502122.html
Экономист объяснил причину падения курса рубля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568496457_0:255:1572:1139_1036x0_80_0_0_2119d064ebf344fba3c22fc3d8673685.jpg
РИА Новости

Экономист объяснил причину падения курса рубля

16:49 12.03.2020 (обновлено: 19:21 12.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара к рублю в Москве
Табло курса обмена доллара к рублю в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Изменение курса рубля связано с падением цен на нефть, считает президент Союза предпринимателей Андрей Бунич.

"Нефтяные цены меняются. Это следствие политики, проводимой всеми центробанками мира с 2008 года, поскольку они печатали деньги без остановки. Естественно, что это уже не работает. И привело к падению во всем мире", — цитирует эксперта РЕН ТВ.

По словам Бунича, падения курса российской валюты было ожидаемым.
Тем не менее дальнейшее падение цен на нефть приведет к корректировке рубля, отметил экономист.
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В четверг, 12 марта, курс доллара на торгах Московской биржы впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 75 рублей.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что Минфин не считает текущую ситуацию в экономике России началом рецессии, не видит оснований для пессимизма, а прогноз по росту ВВП на 2020 год в 1,9 процента будет достигнут за счет стимулирования внутренней экономики.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на валютном рынкеСитуация на нефтяном рынкеМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Нам все уши продули тем, что мы с нефтяной иглы ушли. Ведь доказательство этого, что мы не боимся цен на нефть, есть подушка. Просто причина в грабеже собственного населения, нищим легче управлять
12 марта, 16:52
Ю.Юрий .
2110005
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