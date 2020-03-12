Компания Princess Cruises из-за коронавируса приостановила все круизы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Круизная компания Princess Cruises на 60 дней приостановила плавание всех 18 круизных лайнеров, 11 мая круизы будут возобновлены, заявила президент компании Ян Шварц.

"С сожалением я объявляю о 60-дневной паузе в работе судов Princess по всему миру. Возможно, это самое тяжелое решение за всю нашу историю, поскольку мы пониманием, как сильно оно повлияет на огромное число людей", - сказала она в обращении, размещенном в Twitter -аккаунте компании.

По словам Шварц, пассажиры круизных лайнеров, которые планируют закончить свое плавание через пять дней, смогут завершить свое путешествие. Круизы, которые должны были продолжаться после 17 марта, будут завершены в порту, наиболее удобном для гостей. Как ожидается, плавание круизных лайнеров компании будет возобновлено 11 мая.

Ранее на одном из лайнеров компании Grand Princess был обнаружен новый тип коронавируса . Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско , чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.

Всего на борту Grand Princess, стоящего в порту калифорнийского Окленда, находились 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны. Коронавирус был подтвержден у 21 человека: двух пассажиров и 19 членов экипажа.