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Компания Princess Cruises из-за коронавируса приостановила все круизы
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РИА Новости

Компания Princess Cruises из-за коронавируса приостановила все круизы

16:47 12.03.2020
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© REUTERS / Kate MunschКруизное судно Grand Princess проходит через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
Круизное судно Grand Princess проходит через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
© REUTERS / Kate Munsch
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Круизная компания Princess Cruises на 60 дней приостановила плавание всех 18 круизных лайнеров, 11 мая круизы будут возобновлены, заявила президент компании Ян Шварц.
"С сожалением я объявляю о 60-дневной паузе в работе судов Princess по всему миру. Возможно, это самое тяжелое решение за всю нашу историю, поскольку мы пониманием, как сильно оно повлияет на огромное число людей", - сказала она в обращении, размещенном в Twitter-аккаунте компании.
По словам Шварц, пассажиры круизных лайнеров, которые планируют закончить свое плавание через пять дней, смогут завершить свое путешествие. Круизы, которые должны были продолжаться после 17 марта, будут завершены в порту, наиболее удобном для гостей. Как ожидается, плавание круизных лайнеров компании будет возобновлено 11 мая.
Ранее на одном из лайнеров компании Grand Princess был обнаружен новый тип коронавируса. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.
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Всего на борту Grand Princess, стоящего в порту калифорнийского Окленда, находились 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны. Коронавирус был подтвержден у 21 человека: двух пассажиров и 19 членов экипажа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСан-ФранцискоВ мире
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