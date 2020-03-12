В Брянской области депутаты поддержали поправки в Конституцию

БРЯНСК, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Брянской облдумы в четверг на внеочередном заседании поддержали закон о поправке к Конституции Российской Федерации, в поддержку документа выступили 53 депутата, трое воздержались, сообщили РИА Новости в региональном заксобрании.
Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ планируется провести 22 апреля, этот день будет нерабочим.