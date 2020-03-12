В Каталонии из-за коронавируса закроют учебные заведения

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

Официально о закрытии образовательных учреждений заявили власти Страны басков. "Начиная с завтрашнего дня, все учебные заведения, включая детские сады, школы, профессиональные учебные заведения и университеты, не будут работать", - заявила на пресс-конференции советник здравоохранения региона Некане Мурга.