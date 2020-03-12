В Каталонии из-за коронавируса закроют учебные заведения

МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Власти Каталонии приняли решение о закрытии с пятницы всех учебных заведений, расположенных в автономном сообществе.
Соответствующее заявление сделал председатель каталонского женералитета Ким Торра. Мера вводится как минимум на две недели и коснется 1,5 миллиона учащихся школ и почти 240 тысяч студентов.
"Необходимо приостановить пандемию коронавируса, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения", - заявил Торра.
Официально о закрытии образовательных учреждений заявили власти Страны басков. "Начиная с завтрашнего дня, все учебные заведения, включая детские сады, школы, профессиональные учебные заведения и университеты, не будут работать", - заявила на пресс-конференции советник здравоохранения региона Некане Мурга.
Аналогичное решение приняли власти Галисии и Мурсии.
Ранее были закрыты учебные заведения в автономных сообществах Мадрид и Риоха, а также в столице Страны Басков городе Витория.
По последним данным, в Испании почти три тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19, 84 из них скончались. Больше всего заболевших в Мадриде. Как ранее сообщило правительство сообщества Мадрид, в регионе заболели 1388 человек, 38 скончались. Кроме того, тяжелая ситуация в Риохе (205 заболевших), Стране басков (346) и Каталонии (260).
Корнавирус выявлен у члена испанского правительства, министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее супруг, вице-премьер Пабло Иглесиас на карантине. Проверку пройдут все члены правительства. Коронавирус выявлен также у трех членов парламента, пленарные заседания обеих палат отменены на ближайшие две недели.
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