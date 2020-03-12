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Пензенская область
Пензенская область
2020-03-12T16:48+0300
https://ria.ru/20200312/1568501520.html
Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"

16:42 12.03.2020 (обновлено: 16:48 12.03.2020)
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© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести"
Пенза претендует на звание Город трудовой доблести
© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты законодательного собрания Пензенской области на внеочередном заседании в четверг единогласно решили ходатайствовать перед президентом РФ о присвоении Пензе, где в годы Великой Отечественной войны выпускались легендарные БМ-13 "Катюша", почетного звания "Город трудовой доблести".
Ранее Госдумой был принят закон, устанавливающий правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.
"Жители Пензы в годы войны внесли большой вклад в победу над фашизмом, обеспечили бесперебойный выпуск военной и иной продукции и имеют все основания ходатайствовать о присвоении городу почетного звания "Город трудовой доблести", - сказал спикер парламента Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого идет на сайте заксобрания.
"На территорию области в годы войны были перемещены почти 50 различных предприятий, пензенские заводы изготавливали авиабомбы, артиллерийские снаряды, детали военных самолетов, здесь производились легендарные "Катюши", в 17 районах Пензенской области были расположены эвакогоспитали. В годы Великой Отечественной войны 13,5 тысячи пензенцев удостоены медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", - добавил он. Лидин отметил, что 35 региональных общественных, ветеранских, молодежных, патриотических организаций, национально-культурных автономий поддержали предложение о присвоении Пензе звания "Город трудовой доблести".
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"Общественная палата области рассмотрела с участием населения, всех общественных организаций предложений о присвоении Пензе почетного звания. В соответствии с установленной процедурой необходимые материалы в наш адрес направлены администрацией Пензы… Решение принято единогласно", - сказал спикер.
Ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук будет рассматривать оргкомитет "Победа". А само звание будет присваиваться указом президента в канун 1 мая. В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
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Пензенская областьПенза
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