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2020-03-12T16:40+0300
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В "Союзмультфильме" рассказали о новом сезоне "Простоквашино"
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РИА Новости

В "Союзмультфильме" рассказали о новом сезоне "Простоквашино"

16:40 12.03.2020
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© Союзмультфильм (1978)Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
© Союзмультфильм (1978)
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Новый сезон "Простоквашино" будет включать как минимум 22 серии, которые уже находятся в стадии разработки, сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Мы заканчиваем сейчас первый сезон через три серии - будет всего 30 серий. Планируем еще как минимум 22 серии, которые уже в работе и будут, соответственно, также хронометражем раз в три недели продолжать выходить", - сказала она журналистам на пресс-конференции в четверг.
Кадр из мультфильма Простоквашино
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Слащева также не исключила появления новых героев в мультфильме.
"Смысл "Простоквашино" в том, что он придает актуальный для страны момент, юмор, мы стараемся шутить и про пенсионную реформу, и про социальные выплаты", - добавила она.
Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.
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КультураЮлиана СлащеваСоюзмультфильм
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