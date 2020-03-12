В "Союзмультфильме" рассказали о новом сезоне "Простоквашино"

"Мы заканчиваем сейчас первый сезон через три серии - будет всего 30 серий. Планируем еще как минимум 22 серии, которые уже в работе и будут, соответственно, также хронометражем раз в три недели продолжать выходить", - сказала она журналистам на пресс-конференции в четверг.